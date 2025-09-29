भारत समाचार

Team India Victory : एशिया कप में भारत की जीत पर अबू आजमी ने दी बधाई, कहा- हमारी टीम बहुत मजबूत

अबू आजमी ने भारत-पाक मैच पर आपत्ति जताते हुए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी।
Sep 29, 2025, 05:04 PM
मुंबई: एशिया कप में पाकिस्‍तान पर भारतीय टीम के जीत पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बधाई दी। हालांकि उन्‍होंने पाकिस्‍तान के साथ मैच का विरोध भी किया। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान आतंकी देश है, भारत को उसके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था।

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि एशिया कप में भारत और पाकिस्‍तान के बीच क्रिकेट मैच होना ही नहीं था। पाकिस्‍तान आतंकवादी देश है, उसने भारत के पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान ली। हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत हुई। इसके लिए टीम को बधाई।

उन्‍होंने पीएम मोदी द्वारा भारतीय टीम की जीत पर किए गए पोस्‍ट पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भारतीय टीम बहुत मजबूत है। अगर जीत अपनी है तो पाकिस्‍तान के खिलाड़ियों के साथ खेलने की जरूरत क्‍या है। देश की जनता में ज्‍यादातर लोग चाहते थे कि भारत पाकिस्‍तान के साथ मैच न खेले। किसी प्रकार का दोस्‍ताना माहौल नहीं होना चाहिए।

टीम के कप्‍तान सूर्य कुमार यादव ने जीत की राशि को सेना को समर्पित करने के बयान पर अबु आजमी ने कहा कि एशिया कप में मिली राशि भारतीय सेना के साथ जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, उनमें इसको बांटना चाहिए।

वहीं, पाकिस्‍तान टीम ने कहा है कि रनर अप की राशि को आतंकी मसूद अजहर के परिजनों को दिया जाएगा। आजमी ने इसका विरोध करते हुए कि यह पैसा आतंक के बढ़ावे के लिए दिया जा रहा है, सच्चाई यह है कि पैसा कमाने का मौका भी तो हमने ही तो पाकिस्तान को दिया। यह हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पाकिस्‍तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे, तो सीजफायर क्‍यों किया गया? जब हम पाकिस्‍तान से कोई संबंध नहीं रखेंगें तो एशिया कप क्रिकेट में देश पाकिस्‍तान के साथ क्यों खेल रहा है?

भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के बारे में ऐसा बयान देना दुर्भाग्‍यपूर्ण है। राहुल गांधी के परिजनों ने देश के लिए अपनी जान गवां दी। उन पर दिए गए विवादित बयान देने वाले के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल देना चाहिए।

 

