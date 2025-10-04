भारत समाचार

Abhishek Manu Singhvi : 'ऑपरेशन सिंदूर' पर वायुसेना प्रमुख के खुलासे के बाद बोले सिंघवी – पाक दुष्प्रचार के सामने भारतीय तथ्य ज्यादा ताकतवर

सिंघवी बोले, भारत के तथ्य पाकिस्तानी दुष्प्रचार से ज्यादा मजबूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 06:26 AM
'ऑपरेशन सिंदूर' पर वायुसेना प्रमुख के खुलासे के बाद बोले सिंघवी – पाक दुष्प्रचार के सामने भारतीय तथ्य ज्यादा ताकतवर

नई दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के खुलासे के बाद कहा है कि भारतीय तथ्य पाकिस्तानी दुष्प्रचार से ज्यादा जोरदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत उड़ान भरता है, तो झूठ जमीन पर गिर जाता है।

अभिषेक मनु सिंघवी की यह प्रतिक्रिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह के उस खुलासे पर आई है, जिसमें उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के 'एफ-16 और जे-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया।

राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय तथ्य पाकिस्तानी दुष्प्रचार से ज्यादा जोरदार हैं। जैसा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पुष्टि की है, पाकिस्तान के 'शीर्ष हथियार' F-16 और JF-17 उनके झूठे बयानों से भी तेजी से गिरे। जब भारत उड़ान भरता है, तो झूठ जमीन पर गिर जाता है।"

हालांकि, इससे पहले कांग्रेस के नेता अजय राय ने सवाल उठाए थे। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आईएएनएस से कहा, "लोगों और मीडिया को बार-बार बयान और स्पष्टीकरण देने की कोशिशें क्या दर्शाती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। प्रधानमंत्री को देश के सामने तथ्य रखने चाहिए और इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाना चाहिए।"

शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया। चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिका निर्मित एफ-16 और चीन निर्मित जे-17 समेत उसके कई लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बेस पर खड़े 4 से 5 एफ-16 लड़ाकू विमान भी इस दौरान निशाने पर आए।

राजधानी में 93वें वायुसेना दिवस समारोह में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने उन खबरों को भी खारिज किया कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारतीय विमान गिराए गए। इन्हें पाकिस्तान के दावों को अपने ही नागरिकों को गुमराह करने के लिए किया गया 'दुष्प्रचार' बताया।

 

 

Defence NewsOperation Sindoorcongress-leadersPakistan PropagandaAbhishek Manu SinghviIndian Air ForceIAF Chief AP Singh

Related posts

Loading...

More from author

Loading...