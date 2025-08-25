भारत समाचार

SSC Protest Lathicharge Delhi: देश में लोकतंत्र की जगह 'भाजपा का दमन-तंत्र' चल रहा है : आम आदमी पार्टी

AAP vs BJP, SSC Protest Delhi, Delhi Police Lathicharge, Arvind Kejriwal Reaction, Saurabh Bhardwaj News, Manish Sisodia, Atishi Marlena
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 12:25 PM
देश में लोकतंत्र की जगह 'भाजपा का दमन-तंत्र' चल रहा है : आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली:  दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों और शिक्षकों पर रविवार देर रात पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस पर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, आज वे चोट के निशान लिए बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सवाल पूछने वाली हर आवाज को दबा रही है और पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को मजाक बना दिया गया है।

दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले टेंट की लाइट काटकर अंधेरा कर दिया, फिर सादे कपड़ों में छात्रों और शिक्षकों को पीटा। उन्होंने कहा कि यह कृत्य बेहद शर्मनाक है और लोकतंत्र पर कलंक है।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एसएससी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकार लाठियों से कुचल रही है। पिछले 10-11 सालों में व्यापारी, डॉक्टर, छात्र, फौजी, वकील और पत्रकार, लगभग हर वर्ग दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज का शिकार हुआ है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "आज जो लोग चुप हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि कल उनका नंबर भी आएगा।"

वहीं, मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि रोजगार देने में मोदी सरकार सबसे पीछे है, लेकिन युवाओं पर लाठियां बरसाने में नंबर वन है।

वहीं, दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि यह घटना बताती है कि देश में लोकतंत्र की जगह 'भाजपा का दमन-तंत्र' चल रहा है।

 

 

Saurabh Bhardwaj NewsSSC Protest DelhiAAP vs BJPDelhi Police LathichargeAtishi MarlenaManish SisodiaArvind Kejriwal Reaction

Related posts

Loading...

More from author

Loading...