AAP Bihar Election 2025 : बिहार में आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, लिस्ट में 11 नाम

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना चुनावी डंका बजा दिया है। पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

यह जानकारी बिहार प्रदेश प्रभारी अजय यादव, सहप्रभारी अभिनव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता के दौरान दी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।

'आप' ने बिहार के बेगूसराय विधानसभा सीट से मीरा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। किशेश्वर (दरभंगा) से योगी चौपाल, तरैया (सारण) से अमित कुमार सिंह, कस्बा (पूर्णिया) से भानु भारतीय और बेनीपट्टी (मधुबनी) से शुभता यादव को उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, फुलवारी (पटनी) से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर (पटना) से पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार (सीतामढ़ी) से अखिलेश नरायण ठाकुर, गोविंदगज (मोतिहारी) से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

प्रेसवार्ता में बिहार के प्रमुख नेताओं ने बताया कि पहली सूची में कुल 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जो पार्टी के झंडे तले चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये उम्मीदवार बिहार के विभिन्न हिस्सों से हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाने की योजना बनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि पार्टी बिहार में बदलाव लेकर आएगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा, "बिहार में आम आदमी पार्टी का चुनावी धमाका! आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी।"

मौजूदा समय में बिहार में कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं जारी कर पाई है।