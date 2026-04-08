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AAP Gujarat Strategy : उपचुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लेगी हिस्सा, कांग्रेस को भाजपा से सीधे मुकाबले की दी चुनौती

आप गुजरात ने उपचुनाव को छोड़ा, स्थानीय निकाय चुनावों पर रखा फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 08, 2026, 04:22 AM
गुजरात: उपचुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लेगी हिस्सा, कांग्रेस को भाजपा से सीधे मुकाबले की दी चुनौती

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी उमरेठ उपचुनाव नहीं लड़ेगी और इसके बजाय आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेगी।

आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी उमरेठ उपचुनाव में नहीं उतरेगी और स्थानीय निकाय चुनावों पर पूरा ध्यान देगी। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबला करे।

गढ़वी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "हम उमरेठ उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा फोकस केवल स्थानीय निकाय चुनावों पर है। हम चाहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम भाजपा की बी-टीम हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अब भाजपा को हराएं।”

अहमदाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप की चुनावी गतिविधियों ने भाजपा में 'संकट' पैदा कर दिया है, और उसके उम्मीदवार मतदाताओं से सीधे संपर्क करने में असमर्थ हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब लोगों के बीच जाने की स्थिति में नहीं है, और उसके नेता प्रचार के दौरान वापस लौट जाते हैं। इसके विपरीत, भाजपा जनता के लिए 'आशा और भरोसे का केंद्र' बनकर उभरी है।

गढ़वी ने यह भी विश्वास जताया कि आप सूरत में महापौर पद जीतने में सफल होगी, क्योंकि पार्टी ने विपक्ष में अपने पांच वर्षों के दौरान जनता के मुद्दों पर काम किया है। उन्होंने घोषणा की कि मनोज सोराठिया सूरत में पार्टी के मुख्य चेहरे होंगे।

उन्होंने राज्य मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि भाजपा नहीं बल्कि पुलिस आप के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।"

गढ़वी ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और उन्हें नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

गढ़वी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच न तो स्पष्ट समझौता है और न ही समान कानूनी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से गुजरातियों की अपमानजनक छवि पेश हुई, जबकि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को नजरअंदाज किया गया।

इस मौके पर मनोज सोराठिया ने कहा, "आप सूरत में जीतकर महापौर बनाएगी और अगले पांच साल में सूरत को विश्वस्तरीय शहर बनाएगी। विभिन्न समुदायों के लोग पार्टी के पीछे एकजुट हो रहे हैं।"

--आईएएनएस

 

 

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