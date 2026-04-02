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Gujarat Election : केजरीवाल ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा, स्थानीय चुनाव से पहले 'आप' कार्यकर्ताओं की 'लक्षित गिरफ्तारियों' का आरोप लगाया

केजरीवाल का आरोप: गुजरात में स्थानीय चुनाव से पहले AAP कार्यकर्ताओं पर साजिश।
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Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 02:20 PM
केजरीवाल ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा, स्थानीय चुनाव से पहले 'आप' कार्यकर्ताओं की 'लक्षित गिरफ्तारियों' का आरोप लगाया

अहमदाबाद/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पार्टी को कमजोर करने की एक 'पहले से सोची-समझी साजिश' का हिस्सा है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जारी एक पत्र में कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी के 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में लोगों को हिरासत में लेने की रफ्तार और तेज हो गई है।

उन्होंने इस पूरे मामले को आने वाले स्थानीय चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव से पहले गुजरात पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है।

अरविंद केजरीवाल ने हाल के मामलों में एक जैसे तरीके का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ अज्ञात लोग सड़क पर रोक लेते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और उन पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है।

उन्होंने 30 और 31 मार्च के बीच खंभालिया, पोरबंदर और जामनगर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि हर मामले में 'आप' के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने झगड़ा शुरू किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि ऐसा लगता है जैसे क्राइम ब्रांच के अधिकारी ऐसे फोन का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर एकतरफा कार्रवाई करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में लोगों पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर उन्हें धमकाया। उन्हें यह चेतावनी भी दी गई कि वे राज्य छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हजारों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की योजना की खबरें हैं। इससे पार्टी की चुनाव में उम्मीदवार उतारने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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