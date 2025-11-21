आम आदमी पार्टी ने पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू को राज्य मीडिया प्रभारी बनाया

चंडीगढ़, 21 नवंबर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी ने पंजाब इकाई में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य महासचिव बलतेज सिंह पन्नू को पार्टी का नया मीडिया इंचार्ज नियुक्त किया है। यह फैसला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान अरोड़ा की सिफारिश पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। पन्नू को जिम्मेदारी पार्टी की मीडिया रणनीति को मजबूत करने और आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए दी गई है।

बलतेज पन्नू लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे पहले पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में मीडिया रिलेशंस के डायरेक्टर रह चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने सरकार की मीडिया हैंडलिंग में अहम भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन पार्टी से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ।

अप्रैल 2025 में ‘आप’ ने उन्हें नशा मुक्ति मोर्चा का चीफ स्पोक्सपर्सन भी बनाया था, जहां उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ पार्टी की मुहिम को सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए तेजी से फैलाया।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह नियुक्ति पंजाब में ‘आप’ की छवि को मजबूत करने के लिए की गई है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को झटका लगा था। अब 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मीडिया टीम को और सक्रिय करने की जरूरत महसूस हो रही है।

पार्टी के मुताबिक पन्नू की जिम्मेदारी पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और विरोधियों के आरोपों का कड़ा जवाब देना होगी। वे सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की आवाज को मजबूत बनाएंगे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वे न सिर्फ मीडिया को हैंडल करेंगे, बल्कि युवा कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करेंगे। पंजाब की जनता को सच्चाई तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम होगी।

