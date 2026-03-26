आईओएल में जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के 77 पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

देहरादून, 26 मार्च (आईएएनएस)। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। आईओएल ने जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के विभिन्न 77 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

आईओएल ने जिन 77 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (केमिकल) का 1, जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 6, जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रानिक्स) के 26, जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल) के 37 और जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (ऑप्टिक्स और कोटिंग) के 7 पद शामिल हैं।

आईओएल की ओर से जारी पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बीएससी या 3 वर्षीय डिप्लोमा, न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास तय साल का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता का होना अनिवार्य हैं।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू, अंतिम मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 30,000 से 1,20,000 रुपए के बीच प्रति महीने होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करें। इसके बाद आवेदन को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे 'अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ओएफआईएलडीडी कैम्पस रायपुर, देहरादून (उत्तराखंड) - 248008' इस पते पर पोस्ट कर दें।

--आईएएनएस

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