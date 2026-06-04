आईजीपी कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा की समीक्षा की

गांदरबल, 4 जून (आईएएनएस)। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी को लेकर आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने डीआईजी सेंट्रल कश्मीर रेंज राजीव पांडे और एसएसपी गांदरबल सुधांशु धामा के साथ बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए की जा रही सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की।

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दौरे के दौरान अधिकारियों ने यात्रा ड्यूटी पर तैनात जम्मू और कश्मीर पुलिस (जेकेपी) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों के लिए स्थापित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बेस कैंप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे, आवास, संचार सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया।

आईजीपी कश्मीर ने एक सुरक्षित, महफूज और बाधा-मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे तैयारियों के उच्चतम मानकों को बनाए रखें और यात्रा शुरू होने से काफी पहले सभी व्यवस्थाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें।

गांदरबल पुलिस वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और इसके सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि एक दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को आगामी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान ड्यूटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ कंपनियों का स्वागत किया। आगामी अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कंपनियां पहुंच गई हैं। इन जवानों का श्रीनगर पुलिस के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तैनात बलों की सुविधा और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने आवास, बोर्डिंग और लॉजिंग, परिवहन, चिकित्सा सहायता, संचार सुविधाओं और अन्य आवश्यक रसद सहित विस्तृत व्यवस्था की है।

सीएपीएफ अधिकारियों और कर्मियों ने गर्मजोशी से किए गए स्वागत और उनके रहने और तैनाती के लिए श्रीनगर पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की।

इस वर्ष की 57 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन त्योहारों के साथ समाप्त होगी। समुद्र तल से 8880 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में एक बर्फ की संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती और बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यात्री या तो अनंतनाग जिले में पारंपरिक लंबे पहलगाम मार्ग से या गांदरबल जिले में छोटे बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। दोनों मार्गों से यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

--आईएएनएस

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