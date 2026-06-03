आईआईटी बाबा के खिलाफ अहम सुराग मिले, पीड़ित का दर्ज किया जा रहा बयान : पुलिस

मथुरा, 3 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में मथुरा के गोवर्धन में युवतियों को बहला-फुसलाकर और कथित रूप से ब्रेनवॉश कर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक आईआईटी पासआउट बाबा को गिरफ्तार किया है।
मथुरा एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आईआईटी पासआउट बाबा की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। विस्तृत जांच के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है और पीड़ितों के परिवारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उस पर आरोप है कि आरोपी युवक-युवतियों को अपने समूह में शामिल करता था और फिर मानसिक रूप से प्रभावित कर आपत्तिजनक गतिविधियों को अंजाम देता था।
उन्होंने कहा कि मथुरा पुलिस ने गोवर्धन इलाके से एक मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उस पर ऑनलाइन भजन और कीर्तन गतिविधियों के जरिए युवतियों को बहला-फुसलाकर उनका शोषण करने का आरोप है। मथुरा जिले के थाना गोवर्धन इलाके में 'राधा कुंड' नाम की एक जगह है। वहां अभिषेक नाम का एक व्यक्ति रहता था।
एसपी देहात ने आगे बताया कि जैसा कि वह खुद दावा करता है। वह भगवदगीता पर ऑनलाइन प्रवचन देता था। वह आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट है। उसने 2017 से 2021 के बीच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वह मूल रूप से भुवनेश्वर, ओडिशा का रहने वाला है और वर्तमान में गोवर्धन क्षेत्र में रह रहा था।
उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवती ने गोवर्धन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि उसके संपर्क में और कितने युवक-युवतियां आए थे, कहीं अन्य पीड़ित भी तो नहीं हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी युवतियों को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें समूह से जोड़ता था। आरोप है कि वह युवकों और युवतियों का ब्रेनवॉश कर तथाकथित गंधर्व विवाह कराता था और बाद में उन्हीं युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
--आईएएनएस
एसएके/एबीएम