Aircraft Accident Investigation : एआई-171 विमान दुर्घटना की जांच जारी, एएआईबी ने जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने स्पष्ट रूप से कहा कि एयर इंडिया फ्लाइट एआई-171 दुर्घटना की जांच पूरी होने की खबरें गलत और अटकलें हैं। जांच अब भी चल रही है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

एएआईबी एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियमावली 2025, और आईसीएओ अनुलग्नक 13 के अंतर्गत भारत की जिम्मेदारियों के हिसाब से सख्ती से जांच करता है। विमान दुर्घटना की जांच तकनीकी, सबूतों पर आधारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य असली कारणों का पता लगाना और सुरक्षा बढ़ाना है।

पहले जारी की गई शुरुआती रिपोर्ट में उस समय मौजूद असल जानकारी दी गई थी। जांच पूरी होने पर तय अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अंतिम जांच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। अंतिम जांच रिपोर्ट में नतीजे और सुरक्षा सुझाव शामिल होंगे।

एएआईबी मीडिया संगठनों से संयम बरतने और समय से पहले अटकलें लगाने से बचने की अपील करता है। बिना सत्यापन किए रिपोर्टिंग से लोगों में बेवजह की चिंता होती है और प्रोफेशनल जांच की ईमानदारी कमजोर होती है।

एएआईबी पारदर्शिता, प्रक्रिया की ईमानदारी और विमानन सुरक्षा के सबसे उच्च मानकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

बता दें कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में बताया था कि एएआईबी पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है और इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करना है।

मंत्री ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है और आईसीएओ (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) के नियमों के अनुसार, समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।"

12 जून, 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश हो गई थी, जिसमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य तथा जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोग मारे गए।

