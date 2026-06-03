8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी, अभिषेक भी रहेंगे मौजूद

कोलकाता, 3 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे।
दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) मुख्यालय में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। यह पूछताछ तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों के हस्ताक्षर में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में की जानी है।
पहले अभिषेक बनर्जी को 1 जून को सीआईडी कार्यालय में पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने उपस्थित होने के बजाय 15 दिन का समय मांगा था। उनका कहना था कि 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में उन पर हुए हमले के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
हालांकि, 1 जून की शाम सीआईडी ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी कर 8 जून को पेश होने के लिए कहा।
टीएमसी के एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया ब्लॉक के सहयोग से चलाया जाएगा।
विधायक के मुताबिक, 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी की मौजूदगी इसी दिशा में पहला बड़ा कदम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उनका समर्थन किया था।
समर्थन जताने वालों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन समेत कई नेता शामिल थे।
अभिषेक बनर्जी ने भी इन नेताओं के समर्थन के लिए सोशल मीडिया पर उनका धन्यवाद किया था। टीएमसी विधायक का कहना है कि संकट के समय जो एकजुटता दिखाई गई, वह 8 जून की इंडिया ब्लॉक की बैठक में और मजबूत हो सकती है।
--आईएएनएस
एएमटी/वीसी