7 जून तक एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत, 4 जून के लिए येलो अलर्ट जारी

नोएडा, 3 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और तेज धूप से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 7 जून तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग ने 4 जून के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 3 जून को भी कई इलाकों में बादल छाने, बिजली चमकने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार जून के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के प्रभाव से एनसीआर में मौसम सामान्य से अधिक अनुकूल बना रहेगा। इससे लोगों को लू और झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलेगी।
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 3 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता का स्तर 70 से 45 प्रतिशत के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान गरज-चमक के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है। दोपहर और शाम के समय बिजली चमकने के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
4 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता 80 से 50 प्रतिशत के बीच रह सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह से ही गरज-चमक और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। दोपहर और शाम के समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ बिजली चमकने और हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है।
5 जून को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की उम्मीद है। इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता का स्तर 80 से 50 प्रतिशत के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह, पूर्वाह्न और रात के समय गरज-चमक के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इससे तापमान नियंत्रित रहेगा और उमस के बावजूद लोगों को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
6 जून को मौसम में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान के अनुसार, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, और मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है।
मौसम विभाग ने जून के पहले सप्ताह में ही संकेत दे दिए थे कि एनसीआर के लोगों को कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। ताजा पूर्वानुमान भी उसी संभावना को मजबूत करता है। लगातार बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। ऐसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपेक्षाकृत राहत भरा मौसम मिलने की उम्मीद है।
--आईएएनएस
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