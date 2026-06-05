5 जून को एनसीआर में फिर येलो अलर्ट : आंधी-तूफान और बारिश के आसार; 6 जून से मौसम रहेगा सुहावना

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक बार फिर 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिनभर गरज-चमक के साथ आंधी, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।

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इसके चलते सड़क यातायात, दैनिक जनजीवन और बाहरी गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि इस बदले मौसम के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 जून को एनसीआर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विभाग ने दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

आईएमडी के अनुसार शुक्रवार सुबह, पूर्वाह्न और रात के समय बिजली चमकने के साथ आंधी-तूफान तथा बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

वहीं 6 जून को भी मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि इस दिन के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इसके बाद मौसम में तेजी से सुधार होने के संकेत हैं। 7 जून को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

8 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इसके अलावा 9 जून और 10 जून को भी मौसम विभाग ने मुख्य रूप से साफ आसमान का पूर्वानुमान जारी किया है। दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इन दिनों के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून को एनसीआर के लोगों को आंधी, तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बदले उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और तापमान सामान्य स्तर के आसपास रहने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर ध्यान देने की अपील की गई है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस