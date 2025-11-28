भारत समाचार

Trade Fair Awards : 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को मिला सिल्वर अवॉर्ड

44वें ट्रेड फेयर में झारखंड गोल्ड और माइंस मंत्रालय सिल्वर से सम्मानित
Nov 28, 2025, 03:24 AM
नई दिल्ली: 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का गुरुवार को समापन हो गया। आईटीपीओ की तरफ से ट्रेड फेयर में विभिन्न राज्यों और अन्य मंत्रालयों को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया।

झारखंड इस बार का फोकस राज्य था, इसलिए गोल्ड उसे दिया गया। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

आईटीपीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. नीरज ने बताया कि हमने अलग-अलग कैटेगरी में मेडल दिए हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुछ अन्य मेडल भी दिए गए। जिन लोगों ने अलग-अलग कैटेगरी में परफॉर्म किया, उन्हें अवॉर्ड दिया गया। इस दौरान रविवार को लगभग 2 लाख लोग शामिल हुए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक बिक्री हुई। जिनको अवॉर्ड मिला उन्हें बधाई, जिन्हें अवॉर्ड नहीं मिला उन्हें यह समझना चाहिए कि अवॉर्ड सभी को नहीं मिल सकता।

सम्मानित होने वाले कमलेश चंद्र वार्ष्णेय का कहना है कि हम सबका उद्देश्य यही है कि देश के नागरिक जागरूक हों और यह समझें कि किस तरह कैपिटल मार्केट में निवेश करके संपत्ति बनाई जा सकती है। थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए ताकि लोग आपका गलत फायदा न उठा पाएं। हम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे वह अपने निवेश को बढ़ा सकता है और किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। 14 दिन तक हमारा यही उद्देश्य था।

प्रीति रानी, अपर सचिव झारखंड सरकार ने कहा कि हमने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमें भी सम्मान मिला है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जॉइंट सेक्रेटरी फरीदा नायक ने कहा कि उन्हें सिल्वर अवॉर्ड मिला है। उनकी टीम की मेहनत और खुशकिस्मती है कि उन्होंने यह अवॉर्ड जीता। उन्हें तीसरी बार सम्मानित किया गया है। पहले साल उन्हें सिल्वर अवॉर्ड मिला था, दूसरी बार गोल्ड मेडल और इस बार सिल्वर मिला है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है। पूरी टीम लगी रही। यह लंबा प्रोसेस होता है।

