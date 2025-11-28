भारत समाचार

Trade Fair Awards : 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्नाटक और गोवा का दौरा, सार्ध पंचशताब्दि महोत्सव में होंगे शामिल

44वें ट्रेड फेयर में झारखंड गोल्ड और माइंस मंत्रालय सिल्वर से सम्मानित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 28, 2025, 03:25 AM
28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्नाटक और गोवा का दौरा, सार्ध पंचशताब्दि महोत्सव में होंगे शामिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा का दौरा करने वाले हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद, वे गोवा जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 3:15 बजे वे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'सार्ध पंचशताब्दि महोत्सव' में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और ‘लक्ष कंठ गीता पारायण’ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 100,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें छात्र, भिक्षु, विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक शामिल होंगे, जो एक स्वर में श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करेंगे।

प्रधानमंत्री कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच (स्वर्ण आवरण) समर्पित करेंगे। कनकना किंडी एक पवित्र द्वार है जिसके माध्यम से माना जाता है कि संत कनकदास ने भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे। उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 वर्ष पूर्व वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी।

इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "28 नवंबर को, लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में आकर मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। यह एक विशेष समागम है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को गीता पाठ के लिए एक साथ लाता है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में इस मठ का विशेष महत्व है। श्री माधवाचार्य से प्रेरित होकर, यह समाज सेवा में अग्रणी रहा है।"

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा जाएंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा के कैनाकोना स्थित मठ में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव 'सार्ध पंचशताब्दि महोत्सव' में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मठ द्वारा विकसित 'रामायण थीम पार्क गार्डन' का भी उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। यह द्वैत संप्रदाय का पालन करता है, जिसकी स्थापना जगद्गुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। इस मठ का मुख्यालय कुशावती नदी के तट पर, दक्षिण गोवा के एक छोटे से कस्बे पर्तगली में स्थित है।

इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "28 नवंबर एक विशेष दिन है क्योंकि श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में कैनाकोना, गोवा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मैं इस समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा।"

--आईएएनएस

 

 

government awardsTrade fairindustry showcaseinvestment awarenessBusiness DevelopmentIndian StatesNational Events

Related posts

Loading...

More from author

Loading...