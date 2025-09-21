भारत समाचार

2047 तक सत्ता में नहीं आएंगे कांग्रेस-सपा-राजद : यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य

Sep 21, 2025, 02:47 AM
2047 तक सत्ता में नहीं आएंगे कांग्रेस-सपा-राजद : यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य

आगरा, 21 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा।

डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों को परिवारवादी और दिशाहीन संगठन बताते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। यह डूबते हुए जहाज की तरह है। साल 2047 तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस केंद्र में और आरजेडी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएंगी। ये तीनों दल तनाव और अवसाद में हैं।"

केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, "अखिलेश यादव सैफई का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश में हो रहा विकास नहीं दिख रहा है। उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आगरा आएं।"

उन्होंने आगे कहा कि ये सभी नेता 'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनका सत्ता में लौटना असंभव है।

डिप्टी सीएम ने हाल ही में घोषित जीएसटी संशोधन को 'क्रांतिकारी कदम' बताया और कहा कि 22 सितंबर तक संशोधित जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, जिससे आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, "यह महंगाई को नियंत्रित करने और जनता को राहत देने की दिशा में एक ठोस कदम है।"

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण खराब हुई सड़कों के मुद्दे पर मौर्य ने कहा कि सर्वे का काम चल रहा है और जल्द ही सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई भी समयबद्ध तरीके से की जाएगी।

एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा, "जो लोग सत्ता से बाहर हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि क्या एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में बार-बार होना चाहिए? क्या मृतक या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए?"

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के लिए सही कामों का विरोध करना फैशन बन गया है, लेकिन देश अब यह फैशन बर्दाश्त नहीं करेगा।"

--आईएएनएस

वीकेयू/एससीएच

