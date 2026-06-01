2 जून का पंचांग : पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन अभिजीत के साथ विजय मुहूर्त, नोट कर लें राहुकाल

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित पावन पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) चल रहा है। इस अधिमास के 17वें दिन 2 जून (मंगलवार) को ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस महीने में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना का विशेष विधान है।

पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्रनाम पाठ, श्री हरि की कथा श्रवण और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में मालपुआ दान (खास तरह की मिठाई) की भी मान्यता है। अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर माना जाता है।

दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों उपलब्ध रहेंगे, जो शुभ कार्यों के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं। मंगलवार को सूर्योदय 5 बजकर 23 मिनट पर होगा व सूर्यास्त 7 बजकर 15 मिनट पर होगा। वहीं, चंद्रोदय रात 9 बजकर 19 मिनट पर और चंद्रास्त अगले दिन (3 जून) 6 बजकर 26 मिनट पर होगा।

द्वितीया तिथि मंगलवार को शाम 7 बजकर 1 मिनट तक रहेगी। इसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रात 10 बजकर 6 मिनट तक रहेगा, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। वहीं, साध्य योग सुबह 7 बजकर 16 मिनट तक रहेगा और करण तैतिल सुबह 5 बजकर 49 मिनट तक रहेगा।

2 जून के शुभ मुहूर्त व योग की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 2 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक, प्रातः सन्ध्या 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 23 मिनट तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 38 मिनट से 3 बजकर 33 मिनट तक रहेगा। इसके साथ ही गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 14 मिनट से 7 बजकर 34 मिनट तक, अमृत काल दोपहर 2 बजकर 55 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक, निशिता मुहूर्त रात 11 बजकर 59 मिनट से देर रात 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा।

वहीं, अशुभ समय में राहुकाल शाम 3 बजकर 47 मिनट से 5 बजकर 31 मिनट तक, यमगण्ड सुबह 8 बजकर 51 मिनट से 10 बजकर 35 मिनट तक, गुलिक काल दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से 2 बजकर 3 मिनट तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8 बजकर 10 मिनट से 9 बजकर 5 मिनट तक, आडल योग सुबह 5 बजकर 23 मिनट से रात 10 बजकर 6 मिनट तक और वर्ज्य समय शाम 8 बजकर 18 मिनट से 10 बजकर 6 मिनट तक और रात 11 बजकर 18 मिनट से 11 बजकर 59 मिनट तक रहेगा।

--आईएएनएस

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