National Jamboree : जंबूरी हॉस्पिटल व ब्लड डोनेशन कैंप का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन

लखनऊ में स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का शानदार आगाज़
Nov 23, 2025, 03:39 PM
जंबूरी हॉस्पिटल व ब्लड डोनेशन कैंप का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन

लखनऊ: भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन की शुरुआत रविवार को देश भर से आए स्काउट्स एंड गाइड्स के रजिस्ट्रेशन, कैम्पिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ हुई। आयोजन के पहले दिन 100 बेड के जंबूरी हॉस्पिटल और ब्लड डोनेशन कैम्प का उद्घाटन भी किया गया। जंबूरी मैदान में सैकड़ों की संख्या में देश के विविध रंग रूप में लगे स्काउट के टेंट ने पूरे मैदान को स्काउट्स की वैश्विक राजधानी के रूप में बदल दिया है।

राष्ट्रीय जंबूरी के पहले दिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 100 बेड के जंबूरी हॉस्पिटल व ब्लड डोनेशन कैम्प का उद्घाटन किया। साथ ही जंबूरी के पहले दिन स्काउट्स ने 24 नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह की रिहर्सल की और मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की।

यह आयोजन न सिर्फ स्काउट्स एंड गाइड्स में सामाजिक सेवा व राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत कर रहा है, बल्कि भारतीय स्काउटिंग को वैश्विक पटल पर पहचान भी प्रदान कर रहा है। 19वें राष्ट्रीय जंबूरी की शुरुआत देश के कोने-कोने से और अन्य देशों से भी आए स्काउट्स एंड गाइड्स के पंजीकरण और कैम्पिंग की प्रक्रिया के साथ हुई।

इस क्रम में स्काउट्स की टेंट की नगरी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्काउट्स एंड गाइड्स की वैश्विक राजधानी के रूप में बदल दिया है। विश्व के अनेक देशों और देश के अलग-अलग भागों से आए स्काउट्स के टेंट उनके सांस्कृतिक रंगों में रंगे नजर आए, जो विविधता में एकता के भाव को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। राष्ट्रीय जंबूरी, देश-विदेश से आए स्काउट्स के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक मंच बन गया है।

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन 24 नवंबर को प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल करेंगी। उद्घाटन समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल के उद्बोधन के बाद स्काउट्स की परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद रात्रि में राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी में चलने वाली इस 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। 29 नवंबर को समापन के पहले जंबूरी में कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

