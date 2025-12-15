17 साल से फरार को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा, हत्या में था आरोपी

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मर्डर केस में पिछले 17 साल से वॉन्टेड था। आरोपी की पहचान दुर्गेश उर्फ ​​छोटू अवधेश गौड़ के तौर पर हुई है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2008 को डांगरपाड़ा, पाइपलाइन, मुलुंड कॉलोनी, मुलुंड (वेस्ट) में, आरोपी ने गैरकानूनी ड्रग्स के लेन-देन को लेकर हुए झगड़े में राजेश सोनी लखवानी (31) नाम के एक आदमी पर धारदार और जानलेवा हथियार से बार-बार हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी थी।

इस मामले को लेकर मुलुंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो दो आरोपियों अरुण अन्नाप्पा कुंचिकोर कन्ना उर्फ ​​राजा गणेश देवेंद्र और सनी उर्फ ​​अजिक्य जानकीदार कबाड़े को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दो अन्य लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही थी और बाद में उसे फरार घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुलुंड, मुंबई के सामने चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट में दुर्गेश उर्फ ​​छोटू अवधेश गौड़ा को वॉन्टेड आरोपी दिखाया गया था। पुलिस लगातार इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था।

पुलिस को भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी पर काम करते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ टेक्निकल इनपुट का इस्तेमाल करते हुए, क्राइम ब्रांच यूनिट-4 के अधिकारियों ने वॉन्टेड आरोपी के रावली कैंप एंटॉप हिल इलाके में आने का पता लगाया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ऑफिस लाया गया। यहां उससे पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो उसने मुलुंड में की गई हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद और सीनियर अधिकारियों के आदेश के अनुसार, आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुलुंड पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

--आईएएनएस

