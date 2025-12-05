याददाश्त तेज करता है मेधा शक्ति विकासक, ऐसे करें अभ्यास

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी दिनचर्या शारीरिक के साथ ही मानसिक समस्याओं की भी वजह बनती जा रही है। कमजोर याददाश्त, छोटी-छोटी बातें भूलना, ध्यान न लगना और दिमाग का सुस्त पड़ जाना आम बात बन चुकी है। ऐसे में विशेष योग क्रिया की मदद से दिमाग को तेज किया जा सकता है।

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बेहद प्रभावी योग अभ्यास मेधा शक्ति विकासक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसके अभ्यास से मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताता है। यह अभ्यास मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है और छोटी-छोटी बातें भी लंबे समय तक याद रहती हैं।

मेधा शक्ति विकासक एक विशेष योग क्रिया है, जो सीधे मस्तिष्क के ‘मेधा चक्र’ (ब्रेन सेंटर) को सक्रिय करती है। यह अभ्यास खास तौर पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है और न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है और याददाश्त इतनी मजबूत हो जाती है कि पढ़ी हुई छोटी से छोटी बात भी दिमाग में बैठ जाती है।

अब सवाल उठता है कि मेधा शक्ति विकासक का अभ्यास कैसे करें? योगा इंस्टीट्यूट इसकी सरल विधि के बारे में बताता है। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर लें। ठुड्डी (चिन लॉक) को गले के कूप (जुगुलर नॉच) से लगाएं। गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्का बल देते हुए ध्यान को ‘मेधा चक्र’ (सिर के बीच) पर केंद्रित करें। इस पोजिशन में आने के बाद अब तेज और उच्च स्वर में सांस को अंदर-बाहर करें। इसे कम से कम 30 से 50 बार करें। शुरुआत में 1-2 मिनट, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।

मेधा शक्ति विकासक के अभ्यास से अनगिनत लाभ मिलते हैं। मस्तिष्क में रक्त संचार सही होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। याददाश्त बेहद तेज और स्थायी होती है। यह परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष लाभदायी है। मेधा शक्ति एकाग्रता और फोकस में वृद्धि करता है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान दूर होती है।

योग एक्सपर्ट बताते हैं कि छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्गों सभी के लिए मेधा शक्ति विकासक विशेष लाभकारी है। रोजाना कुछ मिनटों के अभ्यास से मेमोरी पावर में साफ फर्क दिखने लगता है। खासकर परीक्षा के दिनों में छात्रों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। हालांकि, शुरुआत से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।

