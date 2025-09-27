स्वास्थ्य

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 : दम लगाओ, रोटी खाओ, एक्सरसाइज करते हुए पिसेगा आटा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 27, 2025, 09:44 AM

ग्रेटर नोएडा, 27 (आईएएनएस)। "दम लगाओ, रोटी खाओ — और मोटापा भी घटाओ!" अगर आपसे कोई कहे कि रोजाना एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मोटापा भी घटेगा और घर का आटा भी पिस जाएगा, तो शायद आप इसे मज़ाक समझें, लेकिन ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित एक फैक्ट्री में तैयार की गई अनोखी मशीन ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है।

एएसवाई साइकिल आटा चक्की नाम की यह अनूठी मशीन सागर टूल्स एंड मशीन्स, गौतम बुद्ध नगर की ओर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदर्शित की गई। मशीन को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह साधारण ट्रेडमिल या स्पिनिंग साइकिल नहीं, बल्कि एक ऐसी एक्सरसाइज मशीन है जो साथ-साथ आटा भी पीसती है। मशीन पर बैठे व्यक्ति को साइकिल की तरह पैडल मारने होते हैं। जैसे-जैसे पैडल घूमते हैं, नीचे लगा चक्की सिस्टम घूमता है और ऊपर डाले गेहूं या अन्य अनाज को पीसना शुरू कर देता है।

इस दौरान व्यक्ति को कैलोरी बर्न करने का पूरा मौका मिलता है। स्टॉल पर लगी जानकारी के अनुसार, इस मशीन से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जिनमें शुगर और डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक, घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत, कैलोरी बर्न कर मोटापा नियंत्रण, त्वचा में चमक और इम्यून सिस्टम मजबूत, तनाव मुक्त और हेल्दी जीवन शैली शामिल हैं। मशीन के निर्माता बताते हैं कि 15 से 20 मिनट पैडल मारने पर लगभग आधा किलो आटा तैयार हो जाता है।

यानी परिवार के लिए सुबह की कसरत ही शाम की रोटी की तैयारी भी! प्रदर्शनी में आए लोग इस मशीन को बड़े उत्साह से आजमा रहे थे। खास बात यह रही कि महिलाएं भी इसमें विशेष रुचि लेती दिखीं, क्योंकि यह मशीन न सिर्फ फिटनेस के लिए उपयोगी है, बल्कि किचन का काम भी आसान बनाती है। देश में फिटनेस और ऑर्गेनिक जीवनशैली का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में मैनुअल साइकल-चक्की जैसी पर्यावरण मित्र और बिजली रहित मशीन ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस

