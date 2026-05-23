स्वास्थ्य

युगांडा में इबोला वायरस के तीन नए मामले आए सामने, कुल पांच लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:14 PM

कंपाला, 23 मई (आईएएनएस)। युगांडा में शनिवार को इबोला के तीन और नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर पांच हो गई।

युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के नए पुष्ट मामलों में युगांडा का वह ड्राइवर शामिल है, जिसने पहले पुष्टि किए गए मरीज को ट्रांसपोर्ट किया था। इसके अलावा एक स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित पाया गया है, जो पहले कन्फर्म केस की देखभाल के दौरान वायरस के संपर्क में आया था। वहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) की एक महिला, जो लक्षणों के साथ युगांडा पहुंची थी, उसे भी नया कन्फर्म केस बताया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरीजों का अब इलाज चल रहा है। कन्फर्म केस के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और रिस्पॉन्स टीमें उन पर करीब से नजर रख रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शनिवार को युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय की उन कोशिशों की सराहना की, जिनमें इबोला वायरस के संदेह वाले और कन्फर्म हुए लोगों का पता लगाने, उनकी निगरानी करने और उनकी देखभाल करने की कोशिशें शामिल हैं।

डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा, “इस मुश्किल समय में यह बहुत जरूरी है कि अधिकारी वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतें। डब्ल्यूएचओ अफ्रीका सीडीसी और डीआरसी और युगांडा में साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके, प्रभावित लोगों की मदद की जा सके और मिलकर काम करने को बढ़ावा दिया जा सके।”

डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को कहा कि कांगो में इबोला फैलने से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा ज्यादा से बहुत ज्यादा हो गया है।

टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम इबोला के अपने रिस्क असेसमेंट को बदलकर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा, क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा और वैश्विक स्तर पर कम कर रहे हैं।"

इस बीच, अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) और युगांडा में इबोला के नए आउटब्रेक को तेजी से कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एकजुटता की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामले के अवर महासचिव और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने शुक्रवार को कहा कि वह कांगो और बड़े इलाके में इबोला फैलने से निपटने में तेजी लाने के लिए दुनिया की संस्था के सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से 60 मिलियन डॉलर तक दे रहे हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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