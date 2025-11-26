यूएनएआईडीएस ने एचआईवी को लेकर दी बड़ी चेतावनी, 2030 तक सामने आ सकते हैं 3.3 मिलियन नए मामले

जिनेवा, 26 नवंबर (आईएएनएस)। जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी/एआईडीएस (यूएनएआईडीएस) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यूएनएआईडीएस ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि एचआईवी से निपटने के ग्लोबल तरीके को दशकों में सबसे बड़ा झटका लगा है।

इस रिपोर्ट में एआईडीएस महामारी को खत्म करने के लक्ष्य को पाने के लिए एकजुटता, हिम्मत, निवेश और इनोवेशन पर भरोसा करने की अपील की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक "ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स" है। इस रिपोर्ट में एचआईवी की रोकथाम की कोशिशों को लेकर इंटरनेशनल फंडिंग में कमी के अलावा वैश्विक एकजुटता में कमी के गंभीर परिणाम का भी जिक्र किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में इंटरनेशनल एचआईवी मदद में अचानक कटौती से मौजूदा फंडिंग का अंतर और बढ़ गया है। इसमें ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के एक अनुमान का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार 2023 की तुलना में 2025 में बाहरी स्वास्थ्य मदद में 30-40 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो इससे कम और मिडिल इनकम वाले देशों में हेल्थ सर्विस में तुरंत और तेजी से गंभीर रुकावटें आएंगी।

रिपोर्ट की मानें तो एचआईवी की रोकथाम सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एचआईवी रोकथाम दवाओं की सप्लाई में बड़ी कटौती और वॉलंटरी मेडिकल मेल सर्कम्सिशन में भारी गिरावट ने लाखों लोगों के लिए सुरक्षा का अंतर बढ़ा दिया है। कम उम्र की महिलाओं में एचआईवी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उस पर भी काफी असर पड़ा है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगली ग्लोबल एड्स स्ट्रैटेजी में इसे रोकने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा गया था। हालांकि, इस टारगेट तक पहुंचने में नाकाम होने की वजह से अब 2025 और 2030 के बीच 3.3 मिलियन नए एचआईवी इन्फेक्शन के मामले सामने आ सकते हैं।

यूएनएआईडीएस के अनुसार, दुनिया भर में 40.8 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। 2024 में 1.3 मिलियन नए मामले सामने आए और 9.2 मिलियन लोगों को अभी भी इलाज नहीं मिल पा रहा है।

1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे से पहले, यूएनएआईडीएस ने दुनिया के नेताओं से एकजुटता और एड्स को खत्म करने के लिए मिलकर कोशिश करने के अपने वादे को निभाने की अपील की। यूएनएआईडीएस ने एचआईवी रिस्पॉन्स के लिए फंडिंग बनाए रखने, इनोवेशन में इन्वेस्ट करने, मानवाधिकार बनाए रखने और इस समुदाय को मजबूत बनाने की अपील भी की है।

यूएनएआईडीएस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनी ब्यानयिमा ने कहा, "यह हमारे चुनने का समय है। हम इन झटकों को दशकों की मेहनत से मिली कामयाबी को खत्म करने दे सकते हैं, या हम एड्स को खत्म करने के एक जैसे विजन के पीछे एकजुट हो सकते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी आज हमारे चुने हुए फैसलों पर निर्भर करती है।"

