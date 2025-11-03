वियतनाम में लोग मच्छरों से परेशान, एक सप्ताह में डेंगू के 486 नए मामले हनोई में दर्ज

हनोई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। वियतनाम की राजधानी हनोई में पिछले सप्ताह डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 24 से 31 अक्टूबर के बीच 486 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 94 ज्यादा हैं।

सोमवार को हनोई रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार, शहर के 23 कम्यून और वार्डों में नए मामले दर्ज किए गए, जिससे एक्टिव क्लस्टर्स की कुल संख्या 32 हो गई। अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है।

साल 2025 की शुरुआत से अब तक हनोई में डेंगू बुखार के 4,388 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत कम है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रकोप स्थलों पर कीट सूचकांक उच्च जोखिम वाले स्तर पर बना हुआ है, जो शहर के वार्षिक महामारी चक्र के बाद मामलों में और वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी को मजबूत करने, नए मामलों का तुरंत पता लगाने, मरीजों का इलाज करने, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मच्छर उन्मूलन और रासायनिक छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों से मनुष्यों में फैलता है। यह समशीतोष्ण जलवायु की तुलना में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है।

डेंगू से संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और चकत्ते की शिकायत होती है।

अधिकांश लोग 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को गंभीर डेंगू हो जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है।

हाल के दशकों में दुनियाभर में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2000 में डेंगू मामलों की संख्या 505,430 थी, जो 2024 में बढ़कर 14.6 मिलियन हो गई है। अधिकांश मामले बिना लक्षण वाले या हल्के और सेल्फ-मैनेज होते हैं, इसलिए डेंगू के मामलों की वास्तविक संख्या कम दर्ज की जाती है।

साल 2024 में, 12 महीने की अवधि में डेंगू के पहले से कहीं अधिक मामले दर्ज किए गए, जिससे सभी महाद्वीपों के 100 से अधिक देश प्रभावित हुए। 2024 के दौरान, डेंगू के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ-साथ, चल रहे संक्रमण के परिणामस्वरूप 14.6 मिलियन से अधिक मामले सामने आए और 12,000 से अधिक डेंगू से संबंधित मौतें दर्ज की गईं।

