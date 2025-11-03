वेट लॉस के साथ देता है पोषण भी, जानें क्या है डीआईपी डाइट प्लान

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन डाइट करना सुनते ही लोगों को भूख, कमजोरी और बेस्वाद खाना याद आ जाता है। ऐसे में डीआईपी डाइट एक ऐसा ट्रेंड बन गया है जो न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को पूरा पोषण भी देता है।

इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सही टाइम पर सही चीजें खाने की जरूरत है।

सुबह का वक्त शरीर को साफ करने और एनर्जी देने का होता है। इसलिए डीआईपी डाइट कहती है कि सुबह 12 बजे तक सिर्फ फल खाओ। जितना आपका वजन है, उसे 10 ग्राम से गुणा करके उतने फल खाने हैं। जैसे अगर आपका वजन 60 किलो है, तो लगभग 600 ग्राम फल खाओ। इससे पेट भी भर जाता है और विटामिन, फाइबर और मिनरल्स की कमी भी नहीं रहती। चाहो तो इसके बाद थोड़ा दलिया या मिलेट्स भी ले सकते हो।

लंच 2 प्लेट में लें। एक प्लेट में सलाद और दूसरे में खाना। अपने वजन को 5 ग्राम से गुणा करो। जैसे आपका वजन 60 किलो है, तो आपको 300 ग्राम सलाद खाना है। इससे पेट हल्का रहेगा, पाचन सही रहेगा और ओवरईटिंग से बच जाओगे। इसके बाद आराम से घर का बना खाना दाल-चावल या सब्जी-रोटी खा सकते हो।

डिनर में भी यही तरीका अपनाना है। पहले सलाद, फिर बाकी खाना। बस ध्यान रहे कि जो भी खाओ, धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाओ। इससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर को पूरा फायदा मिलता है।

डीआईपी डाइट का असर सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है, पाचन सुधारती है और शरीर को एनर्जी से भर देती है। जो लोग कब्ज, गैस या थकान जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये डाइट बहुत मददगार है।

