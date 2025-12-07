स्वास्थ्य

वाराणसी में साइकिल रैली का आयोजन, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और पद्म विभूषण राजन मिश्रा भी शामिल हुए

Dec 07, 2025

वाराणसी, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाते हुए 'फिट इंडिया' के तहत 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2030' का प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रम के दौरान डांस और योगा जैसे फिटनेस सेशन रखे गए। स्थानीय नागरिकों, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्साह से भाग लिया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा, पद्म विभूषण राजन मिश्रा, जाने-माने तबला वादक संजू सहाय, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट अमित पंघाल और सिल्वर मेडलिस्ट पूजा सिहाग ने भी हिस्सा लिया।

मंत्री दयाशंकर मिश्रा 'दयालु' ने कहा, "प्रधानमंत्री की 'फिट इंडिया' पहल के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। देशभर में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के कारण आज हम इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे मेडल जीत पा रहे हैं। हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रौशन कर रहे हैं। मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने आज के समय को भारत के लिए खेलों का स्वर्णिम दौर बताया।

इस अवसर पर पद्म विभूषण राजन मिश्रा ने आईएएनएस से कहा, "यह बहुत गर्व का पल है। हमने यहां एशियन गेम्स भी होस्ट किए हैं और जल्द ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं। पीएम मोदी भी कहते हैं कि जब तक आप सेहत के लिहाज से फिट नहीं रहेंगे, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। साइकिलिंग भी फिट इंडिया का हिस्सा है, इसलिए हमें ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर कोई रोजाना करीब 10 किलोमीटर साइकिलिंग करता है तो वह हमेशा फिट रहेगा। उसी के तहत वाराणसी में मैराथन का आयोजन हुआ है।

राजन मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे फिटनेस को लेकर स्वयं चिंतित रहते हैं और इसीलिए वे फिट इंडिया जैसे अभियानों पर खुद नजर रखते हैं। 70 साल की उम्र में भी दिन-रात काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को फिट रखने के लिए योगा-प्राणायाम करते हैं। देशवासियों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने आप को फिटनेस के लिए जागरुक करना चाहिए।

संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्रा ने कहा कि शहर में ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। लोग आलसी होते जा रहे हैं और अगर सेहत अच्छी होगी तो देश भी अच्छा रहेगा। जो लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, वे हमेशा फिट रहते हैं। जन-जन तक यह प्रचार होना चाहिए। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हमें भी फिट होने की जरूरत है।

कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट पूजा सिहाग ने कहा कि यह एथलीटों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेलने से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। अपने होम ग्राउंड पर मान-सम्मान और पदक मिलना बड़ी बात होती है। मैं अपने देश में होने वाले इतने बड़े आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं।

