वर्ल्ड किडनी डे पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताए किडनी की देखभाल के आसान स्टेप्स

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्वभर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस बार 12 मार्च, यानी गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है।

इस दिन किडनी की सही देखभाल, जोखिम और किडनी से संबंधित रोगों के सही समय पर पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। इस मौके पर दिल्ली एम्स ने किडनी की देखभाल के लिए कुछ आसान तरीके और रोगों की पहचान के कुछ तरीके भी बताए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने वर्ल्ड किडनी डे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर किडनी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, "आपके गुर्दे प्रतिदिन चुपचाप आपके शरीर को संतुलित रखने का काम करते हैं, विषाक्त पदार्थों को छानते हैं, तरल पदार्थों को नियंत्रित करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इस वर्ल्ड किडनी डे पर, किडनी की देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए कुछ समय निकालें। शुरुआती जागरूकता और समय पर देखभाल गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने वीडियो में किडनी की जटिलताओं पर फोकस करने को प्राथमिकता दी है, जैसे दीर्घकालिक वृक्क रोग। इस रोग से हमारे देश में 10 में से 1 शख्स पीड़ित है। इस स्थिति में किडनी धीरे-धीरे अपने काम करने की क्षमता खो देती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। शुरुआती समय में दीर्घकालिक वृक्क रोग के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन ज्यादा बढ़ जाने पर यह बीमारी लाइलाज हो जाती है और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही आखिरी ऑप्शन बचता है।

एम्स ने किडनी की देखभाल के लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं, जैसे समय-समय पर यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट कराना। इसके साथ ही अधिक पानी पीना, वजन को नियंत्रित करना और बेवजह की दवाओं के सेवन से बचना भी शामिल है। आज के समय में खराब जीवनशैली की वजह से लोग दवाओं पर निर्भर हो चुके हैं और थोड़ी सी परेशानी में भी दवा का सहारा बिना डॉक्टरी सलाह के लेने लगे हैं। ऐसे में किडनी की कार्यक्षमता बहुत प्रभावित होती है। ऐसे से नियमित जीवनशैली में चेकअप और सही आहार भी जरूरी है।

