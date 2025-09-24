वलसाड: 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान से मिल रहा मुफ्त इलाज

वलसाड, 23 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे खास है जिला स्वास्थ्य विभाग का "स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार" अभियान।

इस अभियान के तहत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं, गर्भवती माताएं और बच्चे लाभ उठा रहे हैं।

शिविरों में महिलाओं की सेहत की जांच, परामर्श और बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुविधाएं निशुल्क दी जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह पहल पीएम मोदी के उस सपने को साकार कर रही है, जिसमें उन्होंने महिलाओं, युवतियों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इस बार जन्मदिन पर खास ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिया गया है, जिससे यह अभियान जिले में खूब सफल हो रहा है।

शिविरों में पहुंची महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार का धन्यवाद कर रही हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार महिलाओं की चिंता करती है। इन शिविरों से गरीब और आदिवासी महिलाएं भी सेहत के प्रति जागरूक हो रही हैं। एक लाभार्थी ने बताया, "अगर ये जांचें निजी अस्पतालों में करवानी पड़ें, तो हज़ारों रुपये खर्च होते। लेकिन पीएम मोदी की नीतियों और मुफ्त शिविरों की वजह से अब हम जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी अच्छा इलाज ले पा रहे हैं।"

जिला स्वास्थ्य विभाग के डॉ. नितिन भाई पटेल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमारे यहां ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों से आकर इलाज करवाते हैं। उन्हें हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। हमारे अस्पतालों में मेडिकल से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जरी के मरीजों का भी इलाज होता है। अगर कोई गंभीर मरीज आता है, तो उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है।"

लाभार्थी जिगिशा पटेल ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारे यहां मेडिकल कैंप लगा है। मुझे आशा वर्कर के जरिए इसकी जानकारी मिली। मैं जांच के लिए आई और बहुत अच्छा लगा। ये जांच बाहर करवाने में ज्यादा पैसे लगते, लेकिन यहां मुफ्त में सारी सुविधाएं मिलीं।"

लाभार्थी मौनिक पटेल ने बताया, "पीएम के जन्मदिन पर हमारे यहां मेडिकल कैंप चल रहा है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। सभी अस्पतालों में ये अभियान चल रहा है और लोग पहुंच रहे हैं। उनका चेकअप हो रहा है। इससे मरीजों को 10 लाख रुपये तक की मदद मिल रही है, जिससे उनका इलाज आसान हो गया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।"

लाभार्थी सीमा पांडे ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मेडिकल कैंप लगा, जिसमें मैंने मुफ्त में चेकअप करवाया। बाहर से जांच करवाती, तो ज्यादा पैसा देना पड़ता। ये कैंप हमारे लिए बहुत फायदेमंद है।"

--आईएएनएस

एसएचके/डीएससी