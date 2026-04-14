वजन घटाने से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक, शहद सेवन के कई फायदे

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिट रहने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के बेहतर रिजल्ट देती है। इनमें से एक है शहद, जिसे सदियों से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। हल्की मिठास और पौष्टिक गुणों से भरपूर शहद न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में भी मदद करता है। खास बात यह है कि अब लोग इसे वजन घटाने के लिए भी अपनी डाइट में शामिल करने लगे हैं।

वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, शहद में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसके एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि शहद को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। अगर सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए, तो यह शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करने में भी सहायक होता है।

वजन घटाने में शहद को लाभकारी माना जाता है। शहद शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है, तो शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा, शहद मीठा होने के बावजूद रिफाइंड शुगर की तुलना में ज्यादा हेल्दी विकल्प माना जाता है, जिससे लोग बिना ज्यादा नुकसान के अपनी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं।

वजन कम करने के लिए शहद और नींबू का मिश्रण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आमतौर पर लोग सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू मिलाकर पीते हैं। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर हल्का महसूस होता है और पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है।

इसके अलावा, शहद और दालचीनी भी मोटापा घटाने में मददगार हैं। एक कप ग्रीन टी में शहद और थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। दालचीनी ब्लड शुगर को संतुलित रखती है, जबकि शहद शरीर को नेचुरल एनर्जी देता है।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शहद का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में लेने से नुकसान भी हो सकता है।

--आईएएनएस

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