उत्तराखंड के लाभार्थियों ने 'आयुष्मान योजना' को बताया जीवनरक्षक, कहा- गरीबों के लिए वरदान

Sep 17, 2025, 06:42 PM

चमोली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' उत्तराखंड के चमोली जिले में हजारों लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। यहां 72 प्रतिशत से अधिक लोग मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा रहे हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चमोली जिले में वर्तमान में 2,29,384 लोग इस योजना में पंजीकृत हैं। इनमें से 51,000 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न अस्पतालों, सरकारी और निजी दोनों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।

जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक सप्ताह से भर्ती पवन कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के कारण उनका इलाज पूरी तरह निशुल्क हुआ।

उन्होंने कहा, "यह योजना गरीबों के लिए वरदान है। आयुष्मान कार्ड ने मुझे आर्थिक बोझ से बचाया। मैं पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। यह योजना मेरे जैसे गरीबों के लिए वरदान है। मैं आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे।"

एक अन्य लाभार्थी सुरेंद्र सिंह कंडारी ने बताया कि मेरी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद चेकअप में पथरी का पता चला। आयुष्मान कार्ड की मदद से उनका सफल ऑपरेशन निशुल्क हुआ।

उन्होंने कहा, "इस योजना ने हमारी जिंदगी आसान की। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से हमें आयुष्मान योजना का लाभ मिल पाया।"

लाभार्थी शोभित सिंह ने बताया कि उनकी दादी के स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयुष्मान कार्ड के कारण सभी जांच मुफ्त हुईं।

उन्होंने कहा, "यह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। मैं सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं।"

2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत शुरू हुई यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। यह योजना स्वास्थ्य खर्चों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और भारत के सतत विकास लक्ष्यों और 'कोई पीछे न छूटे' की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

