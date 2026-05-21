उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। बुधवार को दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति और भी गंभीर हो गई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए।

आईएमडी के अनुसार, यह भीषण गर्मी अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।

दिल्ली में दोपहर के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल रहा। वाराणसी में पारा 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। स्थानीय लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छतरियों और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते नजर आए।

एक स्थानीय निवासी ने आईएएनएस को बताया कि वाराणसी में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग अपने सिर को ढकने के लिए छतरियों और सूती कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

एक अन्य निवासी ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी।

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को दोपहर में बाहर निकलने से बचना चाहिए। या तो शाम को या सुबह के समय ही बाहर निकलें, क्योंकि बीमार पड़ने का खतरा है। हमीरपुर जिले में भी भीषण लू चल रही है, और निवासियों का कहना है कि इस साल की गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक भीषण है।

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि इस बार गर्मी पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक तीव्र है। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।

नोएडा में, लू से संबंधित बीमारियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने चिकित्सा तैयारियों को बढ़ा दिया है। जिला अस्पताल में लू के मरीजों के लिए एक विशेष कूल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें लू के मरीजों के लिए अलग बिस्तर आरक्षित हैं और अतिरिक्त डॉक्टरों को अलर्ट ड्यूटी पर तैनात किया गया है।

गाजीपुर में, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आनंद मिश्रा ने कहा कि 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और बढ़ती लू की चेतावनी को देखते हुए 10 बिस्तरों वाला एक विशेष लू वार्ड स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला भी भीषण लू की चपेट में है।

राजस्थान के कोटा में भीषण गर्मी से लोग और पशु दोनों प्रभावित होने लगे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि गौशालाओं में पशुओं को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए पानी के छिड़काव और कूलर जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

चंडीगढ़ भी भीषण गर्मी की चपेट में है। आईएमडी के निदेशक सुरिंदर पॉल ने कहा कि अगले कम से कम 48 घंटों तक लू जैसी स्थिति बनी रहने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के रोहतक में राज्य का सबसे अधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के फरीदकोट में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

पहाड़ी राज्यों में भी असामान्य गर्मी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार के लिए कांगड़ा और सोलन जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।

ऊना राज्य का सबसे गर्म स्थान बना रहा, जहां तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक था। शिमला में भी इस मौसम का सबसे अधिक तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/