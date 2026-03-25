देवास में आयुष्मान योजना मरीजों के लिए बनी संजीवनी, मुफ्त में हो रहा डायलिसिस

देवास, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश के देवास में हजारों लोगों को निशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

देवास जिले के केलोद गांव निवासी कांतिलाल ने बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड लगभग तीन वर्ष पहले बना था और अब उन्हें इसका लगातार लाभ मिल रहा है। उनका 2022 से आयुष्मान कार्ड से जिला अस्पताल में डायलिसिस फ्री में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इलाज के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब उनका पूरा इलाज जिला अस्पताल में निशुल्क हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है।

इसी तरह राजाराम नगर निवासी सुनील चौहान ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड चार वर्ष पहले बना था। वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है। 2022 से आयुष्मान योजना के तहत उनका मुफ्त में डायलिसिस हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो हर बार डायलिसिस के लिए पैसे देने पड़ते।

जिले में ऐसे कई मरीज हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनके इलाज में पहले लाखों रुपये खर्च होते थे लेकिन अब आयुष्मान योजना के माध्यम से उन्हें निशुल्क उपचार मिल रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरोजिनी जेम्स ने बताया कि जिले के जिला अस्पताल सहित अन्य संबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के कारण मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बिना आर्थिक बोझ के मिल रही हैं। आयुष्मान योजना जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है।

--आईएएनएस

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