दौड़ते-दौड़ते सफाई: ‘प्लॉगिंग’ कैसे बन रहा है फिटनेस, दोस्ती और पर्यावरण का नया ग्लोबल ट्रेंड

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। फिटनेस संसार में एक नया 'ट्रेंड' बड़ी तेजी से अपनी खास और पक्की जगह बना रहा है। ऐसा ट्रेंड जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि शहरों को भी साफ बनाने का दम खम रखता है। "प्लॉगिंग"—यानी दौड़ते हुए कचरा उठाना—आज न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। स्वीडन से शुरू हुआ यह विचार अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां रन क्लब सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं करते, बल्कि सड़कों को साफ करने का जिम्मा भी उठाते हैं।

खास बात यह है कि यह फिटनेस को एक सामाजिक अनुभव में बदल देता है। लोग साथ दौड़ते हैं, बातचीत करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, और कई बार रोमांटिक कनेक्शन भी यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन प्लॉगिंग इसे एक कदम आगे ले जाता है—जहां हर कदम के साथ पर्यावरण के लिए योगदान जुड़ जाता है।

भारत में भी इस सोच की झलक देखने को मिलती है। मिलिंद सोमन जैसे फिटनेस आइकन अक्सर बीच क्लीन-अप और रनिंग के जरिए लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार भी स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी के अभियानों से जुड़े रहे हैं। इन हस्तियों का प्रभाव यह दिखाता है कि फिटनेस अब सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी बन सकती है।

राजनीतिक स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास हुए हैं। नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान देश में साफ-सफाई को जन आंदोलन बनाने की एक बड़ी पहल रही है।

प्लॉगिंग की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी सादगी है। इसमें किसी महंगे उपकरण या जटिल व्यवस्था की जरूरत नहीं होती—बस दौड़ते समय कचरा उठाने की आदत ही इसे खास बनाती है। यही वजह है कि यह ट्रेंड तेजी से युवाओं के बीच फैल रहा है, खासकर शहरी इलाकों में जहां फिटनेस और पर्यावरण दोनों ही बड़ी चिंता के विषय हैं।

प्लॉगिंग एक फिटनेस एक्टिविटी नहीं, बल्कि सोच है—एक ऐसी सोच, जो यह सिखाती है कि छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव का सबब बन सकते हैं।

--आईएएनएस

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