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देश में बिजली की मांग बढ़ी, रिकॉर्ड डिमांड 256.11 गीगावॉट तक पहुंची

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। विद्युत मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश भर में भीषण गर्मी के कारण शनिवार को भारत में बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 256.11 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं को एयर कंडीशनर और अन्य कूलिंग डिवाइस का उपयोग बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शनिवार को बिजली की अधिकतम मांग पिछले दिन की 252.07 गीगावॉट की खपत को पार कर गई, जो कि अब तक का सबसे उच्च स्तर था। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि देश में बिजली उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली की मांग में और भी वृद्धि होगी। विद्युत मंत्रालय का अनुमान है कि इस गर्मी के लिए यह 270 गीगावॉट होगी।

अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में बेमौसम बारिश से तापमान में कमी आने के कारण बिजली की मांग अपेक्षाकृत कम रही थी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, अप्रैल के मध्य से तापमान में लगातार वृद्धि के कारण बिजली की खपत में भारी उछाल आया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ गया है, जो देश के कुछ हिस्सों में लू लगने की आशंका को दर्शाता है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अप्रैल से जून 2026 तक पूरे देश में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तरी भारत-गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और पूर्वी तटीय राज्यों में सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका है। कई क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, और उच्च आर्द्रता से जान का खतरा और बढ़ जाएगा।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अप्रैल, मई और जून के महीनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है।

अप्रैल के अंत में ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति देखने को मिल रही है।

अधिक गर्मी से हीट एग्जॉस्टशन और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहरी कामगारों के लिए।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्यास न लगने पर भी जितना हो सके उतना पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उन्हें दोपहर के व्यस्त समय के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचने और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने का भी आग्रह किया गया है जो गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं और हवा को आने-जाने देते हैं।

--आईएएनएस

डीकेपी/

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