दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' का किया स्वागत

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हार्दिक बधाई दी है। डीएमए ने इस दूरदर्शी कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

डीएमए के अध्यक्ष डॉ. गिरीश त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, "स्वच्छ वातावरण बीमारियों के प्रसार को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।"

इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए डीएमए ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा की है। अभियान की शुरुआत मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सुबह 6 बजे सफाई अभियान के साथ होगी, जिसके बाद दिल्ली भर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डॉ. त्यागी ने बताया कि डीएमए की 13 शाखाएं इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। ये शाखाएं महिलाओं और बच्चों की निवारक स्वास्थ्य सेवा, पोषण और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगी। डीएमए सरकार के साथ नियमित संपर्क में है और जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम सूची साझा करेगा।

उन्होंने कहा, "हमारे 20,000 से अधिक सदस्य इस अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने को तत्पर हैं।"

डीएमए के राज्य सचिव डॉ. सतीश लांबा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर डीएमए की सभी 13 शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी-अपनी शाखाओं में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, एनीमिया, तपेदिक, बच्चों की प्रसवपूर्व (एएनसी) जांच और अन्य विशेषज्ञ सेवाएं शामिल होंगी।

डॉ. लांबा ने कहा, "हमारा उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और समाज में स्वस्थ परिवारों की नींव रखना है।"

डीएमए ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी की है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी, बल्कि जागरूकता फैलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

--आईएएनएस

एकेएस/एएस