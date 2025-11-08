स्वास्थ्य

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं : पंकज कुमार सिंह

Nov 08, 2025, 05:31 PM

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और इस्तेमाल होने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की और घोषणा की कि मीडिया रिपोर्ट्स का उद्देश्य जनता में अनुचित भय पैदा करना है।

समीक्षा के बाद, मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल सहित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों ने पुष्टि की कि आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है।

लोक नायक अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें लेख में उल्लिखित सभी दवाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था।

लोक नायक अस्पताल से प्राप्त जानकारी में कहा गया है, "यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली सरकार की अनुमोदित दवा सूची के अनुसार, सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं अस्पताल में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "ऐसा प्रतीत होता है कि कमी के आरोप वास्तविक जमीनी स्थिति की पुष्टि किए बिना लगाए गए हैं। इसके अलावा, निर्बाध रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र मौजूद है, जिसके तहत दैनिक स्टॉक की स्थिति की निगरानी की जाती है, और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे अनुमोदित खरीद प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत पूरा किया जाता है।"

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, "प्रकाशित रिपोर्ट निराधार है और लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रही है। दवाइयां एक जरूरी जरूरत हैं, इसलिए मीडिया को ऐसे अपुष्ट दावे करने और जनता में दहशत फैलाने से बचना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार अपने अस्पतालों में सभी नागरिकों को मुफ्त दवाइयां और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंजेक्शन लाइनजोलिड और सिरप इप्रावेंट जैसी कुछ विशिष्ट चीजें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) का हिस्सा नहीं हैं। अस्पताल के स्टॉक में उपयुक्त विकल्प उपलब्ध हैं और उन्हें मरीजों को वितरित किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम

