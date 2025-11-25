स्वास्थ्य

दिल्ली: 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- हर कॉलोनी तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

Nov 25, 2025

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के विभिन्न जिलों में मंगलवार को 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके घर के पास और कॉलोनी के भीतर ही उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "शक्ति नगर से आज दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली सरकार राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर के पास, आपकी कॉलोनी में उपलब्ध हों। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, आवश्यक दवाइयां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर अग्रसर है, जहां न दूरी बाधा बने, न खर्च बोझ बने और न स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना चुनौती बने।

उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना, जनऔषधि केंद्र, वय वंदना योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिलकर दिल्ली में एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, जहां बेहतर इलाज हर किसी का अधिकार है, दवाइयां किफ़ायती हैं और आधुनिक सुविधाएं हर नागरिक की पहुंच में हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्येक परिवार का अधिकार है और यही हमारी सरकार का संकल्प है। इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल सहित अनेक सम्मानित अतिथि और नागरिक उपस्थित रहे।

भाजपा विधायक कैलाश गहलोत ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में आज रंगपुरी गांव में 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' की शुरुआत की गई। यह कदम बिजवासन विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई।"

