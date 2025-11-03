दिल से लेकर दिमाग तक सेहत का खजाना हैं मगज के बीज, जानें अनगिनत फायदे

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। सूखे मेवे को सेहत का खजाना माना जाता है। बचपन से यही सिखाया गया है कि सूखे मेवे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट खाने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन सूखे मेवों से ज्यादा सेहत का खजाना मगज के बीजों में छिपा है।

मगज के बीजों का सेवन शरीर के कई विटामिन की कमियों को पूरा कर सकता है।

मगज के बीजों में खरबूज, तरबूज, कद्दू और ककड़ी के बीज को सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है, जो दिमाग से लेकर दिल तक की सेहत का ख्याल रखते हैं। मगज के बीजों को घर पर भी तैयार किया जा सकता है और ये बाजार में भी आसानी से और कम दामों में उपलब्ध रहते हैं।

घर में बीज तैयार करने के लिए फलों के गूदे से बीजों को अलग करके और धोकर सुखा लें। बीजों को घर के अंदर पंखे की हवा में सुखाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस विधि से बीजों के गुण बरकरार रहेंगे।

आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी मगज के ये चार बीज को प्रकृति का अमूल्य तोहफा माना गया है। बीजों का सेवन करने से शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, और कफ से निजात मिलती है और शरीर में होने वाले रोगों की संभावना कम होती है।

ये मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। मगज के बीजों का सेवन हृदय के लिए लाभकारी होता है। बीजों में भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे हृदय की गति का संचालन सही तरीके से होता है और हृदय पर दबाव कम पड़ता है।

मगज के बीजों का इस्तेमाल दूध के साथ करने से लाभ होता है। इसके लिए दूध में मगज के बीजों को पीसकर उबालने से फायदा मिलेगा। तनाव के चलते आजकल युवाओं और महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी देखी जा रही है। इसके लिए महिलाओं और पुरुषों को मगज के बीजों को अश्वगंधा के साथ मिलाकर दूध के साथ लेने से लाभ मिलेगा।

अगर नींद आने में परेशानी होती है या टूट-टूटकर नींद आती है, तो मगज के बीज नींद के हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं, जिससे नींद न आने की परेशानी दूर होती है। इसके अलावा, त्वचा और बालों के लिए, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, पाचन क्षमता को सुधारने के लिए और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए मगज के बीज लाभकारी होते हैं।

