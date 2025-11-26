स्वास्थ्य

थक गया है मन और शरीर? रोज करें विश्रामासन, सरल है विधि

Nov 26, 2025

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के बीच थकान का हावी होना आम बात है। थकान के साथ ही दिमाग का अशांत होना भी लाजिमी है। विश्रामासन एक ऐसा सरल और प्रभावशाली आराम आसन है, जिसके अभ्यास से शरीर को राहत और मन को शांति मिलती है।

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अनुसार विश्रामासन योग का सबसे सरल और प्रभावशाली आराम आसन है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब थकान हावी हो जाए, तब यह आसन शरीर को तुरंत राहत और मन को गहरी शांति देता है। इसे बच्चे, बुजुर्ग, ऑफिस जाने वाले, हाउस वाइफ कोई भी कभी भी कर सकता है।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अनिद्रा, कमर दर्द, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन आम हो गया है। विश्रामासन इन सबका आसान इलाज है। इसे दिन में दो-तीन बार करने से शरीर की थकान गायब हो जाती है और दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है।

योग प्रशिक्षक बताते हैं कि लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने वालों, मोबाइल-लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों और रात में नींद न आने वालों के लिए विश्रामासन रामबाण है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, अनिद्रा दूर होती है, गहरी नींद आती है। कमर, कंधे और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। हार्ट रेट कंट्रोल होती है। एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। थकान और आलस्य दूर होकर ताजगी आती है।

विश्रामासन करने की विधि भी सरल है। जमीन पर दरी या चटाई पर सीधा लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इस दौरान सामान्य तरीके से नाक से सांस लें और छोड़ें। मन को सांसों पर या भौंहों के बीच में केंद्रित करें। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट तक रहें और वापस आने के लिए धीरे से करवट लेकर उठें।

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए।

