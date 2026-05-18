तेलंगाना में अगले सात दिनों तक लू का अलर्ट, तापमान 45 डिग्री के पार जाने की आशंका

हैदराबाद: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है।

हैदराबाद मौसम केंद्र के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 19 मई से 24 मई के बीच कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।

आईएमडी के मुताबिक, 18 मई को आदिलाबाद, कुमारम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल और राजन्ना सिरसिल्ला जिलों के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है।

रविवार को भी तेलंगाना के कई हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही।

तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार, निजामाबाद जिले के भीमगल मंडल में सबसे अधिक 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी जिले के मोसरा मंडल में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

निर्मल जिले के कुछ मंडलों में भी लू का असर देखने को मिला। दस्तूराबाद में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस और तनूर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कोल्लूर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोशामहल सर्किल में सबसे अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

आईएमडी की चेतावनी को देखते हुए जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. बी. रविंदर नायक ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लू से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी दी गई है।

सरकार ने एहतियाती कदमों के तहत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष बेड, आईवी फ्लूइड और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की है। साथ ही एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

--आईएएनएस