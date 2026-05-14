स्वास्थ्य

त्रिपुरा : रेफरल मामलों में 80 प्रतिशत की गिरावट; सीएम ने मेडिकल कॉलेज और नेत्र अस्पताल की घोषणा की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

अगरतला, 13 मई (आईएएनएस)। सीएम माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि त्रिपुरा सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप इलाज के लिए राज्य से बाहर भेजे जाने वाले मरीजों की संख्या में 80 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने ये बातें अगरतला के रवींद्र शतवार्षिकी भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' समारोह का उद्घाटन करते हुए कहीं।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देते हुए साहा ने उन्हें मानवीय सेवा का प्रतीक बताया, जिन्होंने करुणा और समर्पण के माध्यम से नर्सिंग पेशे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

मुख्यमंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और त्रिपुरा के भीतर ही बेहतर उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू की हैं।

उन्होंने कहा, "राज्य में जल्द ही एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, और भी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जिसके साथ ही एक नया नेत्र अस्पताल भी बनाया जाएगा।"

स्वयं एक दंत सर्जन (डेंटल सर्जन) होने के नाते, साहा ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य मरीजों को उन्नत उपचार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता को कम करना है।

स्वास्थ्य सेवा वितरण में नर्सों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सें चिकित्सा प्रणाली की रीढ़ होती हैं, और उनका योगदान अपरिहार्य है।

उन्होंने कहा, "नर्सों की वर्दी गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वे जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करती हैं, उतनी ही अधिक अनुभवी और कुशल बनती जाती हैं, जिससे उन्हें मरीजों का और भी अधिक विश्वास प्राप्त होता है।"

कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए साहा ने कहा कि इस संकट के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने योद्धाओं की तरह समाज की सेवा की।

उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में नर्सिंग शिक्षा और रोजगार के अवसरों का काफी विस्तार हुआ है।

उन्होंने बताया कि 153 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि 100 अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव किरण गित्ते, स्वास्थ्य निदेशक देबाश्री देबबर्मा, परिवार कल्याण एवं निवारक चिकित्सा निदेशक अंजन दास, चिकित्सा शिक्षा निदेशक एच.पी. शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एससीएच

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