तनाव, नींद और ब्लड प्रेशर से राहत पाने का प्राकृतिक तरीका 'ध्यान', आयुष मंत्रालय ने बताए फायदे

नई दिल्ली, 2 सिंतबर (आईएएनएस)। आज की तेज-तर्रार जिंदगी में हर कोई तनाव और चिंता से परेशान है। काम का दबाव, पढ़ाई की टेंशन, घर-परिवार की जिम्मेदारियां, और सामाजिक जीवन की भागदौड़ ने हमारी जिंदगी को काफी जटिल बना दिया है। ऐसे में अक्सर हमारा मन बेचैन रहता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट किया है, जिसमें ध्यान यानी मेडिटेशन की महत्ता और इसके फायदे बताए गए हैं।

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ध्यान, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने मन को शांत करके अंदर की शांति को महसूस करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों और अपने अंदर की आवाज पर होता है। इससे हम अपने मन के शोर-शराबे से दूर होकर खुद से जुड़ते हैं।

ध्यान से, सबसे पहले हमारा मन भय, गुस्सा, तनाव और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। जब हम रोज ध्यान लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच आती है। इससे हम अपने अंदर भावनात्मक संतुलन पा सकते हैं। जब हम भावनाओं को समझकर नियंत्रित करना सीखते हैं, तो गुस्सा कम होता है और मन शांत रहता है।

ध्यान एक ऐसा माध्यम है, जो हमारी एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। आज के समय में हर कोई मल्टीटास्किंग है, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन, ध्यान लगाते हुए हम अपने मन को एक जगह स्थिर करना सीखते हैं। इससे हमारी याददाश्त बेहतर होती है और हम मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाते हैं। इसके साथ ही, ध्यान हमारी इच्छाशक्ति को भी मजबूत करता है। जब मन शांत और सशक्त होता है, तो हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक मेहनत और लगन से काम कर पाते हैं।

ध्यान का एक और बड़ा फायदा है कि यह शरीर और मन को आराम देता है। जब हम दिनभर की भागदौड़ के बाद ध्यान लगाते हैं, तो हमारा शरीर आराम महसूस करता है और थकावट दूर होती है। यह शरीर की ऊर्जा को फिर से बढ़ाता है, जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं।

इस प्रक्रिया में बस एक सरल तरीका अपनाना होता है, अपनी आंखें बंद कर लेना, धीरे-धीरे गहरी सांस लेना और अपने सारे विचारों को धीरे-धीरे शांत करना। जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे अंदर एक सुखद और स्थिरता का अनुभव होता है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि ध्यान की यह प्रक्रिया हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर बनाती है।

आज के समय में वैज्ञानिक भी मेडिटेशन के फायदे मानते हैं। कई शोधों से पता चला है कि नियमित ध्यान करने से न केवल तनाव और चिंता कम होती है, बल्कि नींद की समस्या भी दूर होती है। कई लोग जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती, उनके लिए ध्यान एक आसान और प्रभावी उपाय हो सकता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम जल्दी सो पाते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं।

साथ ही, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग ध्यान की मदद से अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं। ध्यान से शरीर को आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और दिल के कामकाज में सुधार आता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम