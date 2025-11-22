तनाव हो या कब्ज, जाने लें सेतुबंधासन करने से कैसे मिलती है राहत

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। सेतुबंधासन (ब्रिज पोज) योग का एक बेहद आसान और फायदेमंद आसन है। इसे करते समय शरीर का आकार एक पुल जैसा बन जाता है, इसलिए इसका नाम सेतुबंधासन पड़ा। यह आसन न सिर्फ शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक शांति देने में भी बहुत मददगार है।

रोजाना कुछ मिनट तक सेतुबंधासन करने से शरीर की कई समस्याओं में राहत मिल सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके फायदे काफी बड़े होते हैं।

सबसे पहले बात करें मानसिक लाभों की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता और अवसाद आम बात हो गई है। सेतुबंधासन करने से दिमाग शांत होता है और नर्व सिस्टम को आराम मिलता है। इस आसन में छाती और फेफड़ों का विस्तार होता है, जिससे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और तनाव कम महसूस होता है। अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर यह आसन करेंगे, तो आपको मानसिक रूप से हल्का और शांत महसूस होगा।

अब आते हैं पाचन और कब्ज की दिक्कत पर। सेतुबंधासन पेट के आसपास की नसों को सक्रिय करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रहती है, वे इस आसन से काफी फायदा पा सकते हैं। यह आसन पेट के अंगों को मसाज देता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

शारीरिक रूप से भी सेतुबंधासन कई तरह से फायदेमंद है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जिस समय आप आसन को पकड़कर रखते हैं, उस दौरान जांघ, पिंडलियों और कूल्हों की मांसपेशियां अच्छी तरह खिंचती हैं, जिससे उनमें ताकत और लचीलापन आता है। इसके अलावा यह उदर (एब्डोमिनल ऑर्गन) को भी सक्रिय करता है। इस वजह से पेट से जुड़ी कई छोटी-मोटी समस्याएं दूर होने लगती हैं।

यदि आप पहली बार यह आसन करने जा रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह और निगरानी में ही करें।

