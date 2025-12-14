स्वास्थ्य

तेलंगाना पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार और मतदाता की मौत

Dec 14, 2025, 03:28 PM

हैदराबाद, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना में पंचायत चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले एक उम्मीदवार की मौत हो गई, जबकि एक वोटर वोट डालने के तुरंत बाद गिर गया और उसकी मौत हो गई।

खम्मम जिले में सरपंच पद के एक उम्मीदवार की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले मौत हो गई। डी. नागराजू नेलकोनापल्ली मंडल के अनासागर गांव से निर्दलीय उम्मीदवार थे। वह चुनाव प्रचार की वजह से तनाव में थे।

उनके परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात को उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उनकी मौत हो गई।

एक और दुखद घटना में रंगा रेड्डी जिले में वोट डालने के बाद एक वोटर गिर गया। यह घटना चेवेल्ला मंडल के अलूर गांव के एक पोलिंग सेंटर पर हुई। 70 साल के सोलीपेटा बुचैया पोलिंग सेंटर से बाहर आने के बाद गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बुचैया की बेटी रामुलम्मा वेंकन्नागुडा गांव में वार्ड मेंबर के पद के लिए उम्मीदवार हैं।

एक दूसरी घटना में, मेडक जिले में एक सरपंच उम्मीदवार के पति ने दूसरे उम्मीदवारों द्वारा कथित तौर पर पैसे बांटने के विरोध में एक मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गए। यह घटना पेद्दतंडा ग्राम पंचायत में हुई। शंकर नाइक, जिनकी पत्नी उसी ग्राम पंचायत से सरपंच उम्मीदवार हैं, टावर पर चढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के विरोधी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर वोटर को 2 हजार रुपए बांट रहे थे।

रविवार को 193 मंडलों में 3,911 सरपंच पदों और 29,917 वार्ड मेंबर पदों के लिए चुनाव का दूसरा चरण हुआ।

57.22 लाख से ज्यादा वोटर (29.26 लाख महिला और 27.96 लाख पुरुष) सरपंच पदों के लिए 12,782 उम्मीदवारों और वार्ड मेंबर पदों के लिए 71,071 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

इस बीच, एक दिलचस्प घटना में, नालगोंडा जिले में चुनाव हारने वाले एक सरपंच उम्मीदवार ने वोटरों से वह पैसा वापस लेना शुरू कर दिया जो उसने बांटा था।

यह घटना नार्कटपल्ली मंडल के औरावानी गांव की है। कल्लूड़ी बालाराजू, जो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के समर्थन से सरपंच उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वोटरों को पैसे बांटे थे। हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार जक्काला परमेश 450 वोटों के बहुमत से चुनाव जीत गए।

इसके बाद, बालाराजू गांव में घर-घर गए, हाथ में भगवान की तस्वीर लिए हुए और रोते हुए कहा, "अगर आपने मुझे वोट दिया है, तो भगवान की कसम खाकर बताओ। नहीं तो, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, वो वापस कर दो।"

उन्होंने कई वोटरों से पैसे वापस ले लिए। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर वे 50 या 60 वोटों के अंतर से हारे होते, तो वे पैसे वापस नहीं मांगते।

--आईएएनएस

पीएसके

