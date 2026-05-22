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तेलुगु राज्यों में भीषण गर्मी का कहर, आंध्र प्रदेश के पिडुगुरल्ला में पारा 48.1 डिग्री पहुंचा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

हैदराबाद, 21 मई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। आंध्र प्रदेश के पिडुगुरल्ला में गुरुवार को तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि तेलंगाना के दिलावरपुर में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

तेलंगाना के 19 जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश के 18 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

दोनों राज्यों में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रकाश जैन ने बताया कि पलनाडु जिले के पिडुगुरल्ला में अधिकतम 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के 18 जिलों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा।

उन्होंने बताया कि राज्य के 28 जिलों में से 20 जिलों के 200 मंडलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पलनाडु जिले के 26 मंडलों में सबसे अधिक गर्मी रही। इसके अलावा प्रकाशम के 23, कृष्णा के 22, एलुरु के 21, बापटला के 20, एनटीआर के 15, गुंटूर के 14 और मार्कापुरम के 11 मंडलों में भी भीषण लू चली।

प्रकाश जैन ने चेतावनी दी कि 25 मई तक भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। उन्होंने लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच यात्रा टालने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 15 मंडलों में गंभीर लू और 219 मंडलों में सामान्य लू की स्थिति रहने की आशंका है।

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, पोलावरम, कोनसीमा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु, कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बापटला, पलनाडु, मार्कापुरम और प्रकाशम जिलों के कुछ इलाकों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

वहीं काकीनाडा और नेल्लोर जिलों के कुछ हिस्सों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पर्वतीपुरम मन्यम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, कुरनूल, नंदयाल, अनंतपुर, श्री सत्य साई, वाईएसआर कडप्पा, अन्नामय्या, चित्तूर और तिरुपति जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

तेलंगाना में निर्मल जिले के दिलावरपुर में सबसे अधिक 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हनमकोंडा के धर्मसागर, करीमनगर के चोप्पडांडी और पेद्दापल्ली के ओडेला में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

जगतियाल के एंडापल्ली, जंगांव, खम्मम के पेनुबल्ली, कुमारम भीम के आसिफाबाद, मंचेरियल के कोटापल्ली और निजामाबाद के बालकोंडा में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट और नागरकुरनूल जिलों के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीएससी

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