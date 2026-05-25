टोक्यो के गिन्जा मॉल में स्प्रे छिड़कने से हड़कंप, 20 लोग बीमार

टोक्यो, 25 मई (आईएएनएस)। टोक्यो के गिन्जा इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सोमवार को एक आदमी ने कोई स्प्रे छ‍िड़क द‍िया। इसके बाद वहां मौजूद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक व्यक्ति की हालत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया और लगभग 20 लोग बीमार होने की शिकायत करने लगे।

घटना के बाद एक महिला ने इमरजेंसी कॉल करके बताया कि गिन्जा सिक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 'तेज और तीखी बदबू' फैल गई थी और वहां मौजूद सभी लोग खांस रहे थे।

जापान के क्योडो न्यूज के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी इमारत के अंदर एक अज्ञात पदार्थ छिड़कते हुए दिखाई दिया। बताया गया कि इसके बाद वह मौके से भाग गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उसने कई लोगों को अपना मुंह पकड़कर परेशान होते देखा और उसका अपना गला अभी भी 'सुन्न और दर्द भरा' महसूस हो रहा है।

एक अलग घटना में 29 अप्रैल को टोक्यो के फुस्सा इलाके में एक आदमी ने कथित तौर पर हाईस्कूल के दो छात्रों पर हथौड़े से हमला किया और पुलिस अधिकारियों पर भी एक अज्ञात पदार्थ छिड़का था।

यह घटना सोमवार सुबह 7:20 बजे (स्थानीय समय) एक सड़क पर हुई। एक छात्र के चेहरे पर चोट लगी जबकि दूसरे को कंधे पर चोट आई। क्योडो न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया कि हमला करने वाला व्यक्ति 40 साल का था।

पुलिस के अनुसार, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब उस आदमी की मां ने सड़क पर बात कर रहे कुछ छात्रों को चुप रहने को कहा लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पास के इलाके में मौजूद एक व्यक्ति ने इमरजेंसी कॉल करके बताया कि एक आदमी हथौड़े से हमला कर रहा है।

जब पुलिस मौके पर पहुंची और उस आदमी की मां से बात कर रही थी, तभी उस आदमी ने घर से लाए चाकू से पुलिस को धमकाया और फिर उन पर एक अज्ञात पदार्थ छिड़क दिया, जिससे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा क्योंकि उन्हें शक था कि वह अंदर ही छिपा हुआ है लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक हथौड़ा, एक चाकू और एक स्प्रे मिला। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखा कि पुलिस पर स्प्रे करने के बाद वह आदमी घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। हालांकि, किसी की भी हालत जानलेवा नहीं बताई गई थी।

--आईएएनएस

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