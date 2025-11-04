स्वास्थ्य

टीबी मुक्त मध्य प्रदेश के लिए हर नागरिक आगे आए: राज्यपाल मंगूभाई पटेल

Nov 04, 2025, 01:03 AM

भोपाल, 3 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सोमवार को कहा कि लोगों को क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन के लिए आगे आना चाहिए।

मध्य प्रदेश टीबी एसोसिएशन और राज्य सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित 76वें टीबी सील अभियान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लोगों से टीबी रोगियों की यथासंभव मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीवन का सच्चा अर्थ मानवता की सेवा में निहित है और पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद करना एक नेक कार्य है जिससे ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि टीबी रोग के बारे में जानकारी का प्रसार इसके उन्मूलन के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। उन्होंने दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में इस रोग के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीमारी को छिपाना घातक हो सकता है। रोग का शीघ्र निदान, नियमित दवाइयों का सेवन और विटामिन युक्त पौष्टिक आहार से गंभीर से गंभीर टीबी का भी इलाज संभव है। रोगी स्वस्थ हो सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ, टीबी मुक्त भारत अभियान सफल होगा। देश और राज्य टीबी मुक्त होगा। राज्यपाल ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और अनुशासित रहने तथा संतुलित जीवनशैली अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि टीबी के रोगियों को समय पर अपनी दवाएँ लेनी चाहिए और पूरा कोर्स पूरा करना चाहिए।

राज्यपाल ने लोगों को सलाह दी कि खान-पान पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने लोगों को भोजन में मोटा अनाज और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने, खूब पानी पीने, अच्छी नींद लेनेऔर नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी।

भोपाल में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य अभियानों, रैलियों और जागरूकता रैलियों के माध्यम से जनता को टीबी के बारे में अधिक जागरूक बनाना है, विशेष रूप से जनभागीदारी और सहयोग पर जोर देना।

