शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला नेचुरल ड्रिंक है लस्सी, जानें पीने का सही समय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सेहत से खिलवाड़ करते हुए डब्बा बंद आर्टिफिशियल पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जो सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं। वहीं, लस्सी एक ऐसा पारंपरिक ड्रिंक है, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करती है। दही से तैयार होने वाला यह पेय भारत में लंबे समय से खानपान का अहम हिस्सा रहा है।

लस्सी एक ऐसा पेय है जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। अगर इसे सही समय पर और संतुलित मात्रा में पीया जाए, तो यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। लस्सी को आमतौर पर दही को मथकर उसमें चीनी समेत अन्य स्वाद बढ़ाने वाली चीजें मिलाकर बनाया जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका स्वाद और बनाने का तरीका भी बदल जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लस्सी एक प्राकृतिक कूलिंग एनर्जी ड्रिंक है, जिसकी तासीर ठंडी होती है। यही कारण है कि गर्मियों में इसका सेवन शरीर को तुरंत राहत देता है और तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, लस्सी पाचन तंत्र को मजबूत करती है, शरीर को हाइड्रेट रखती है और तुरंत एनर्जी भी प्रदान करती है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है।

हालांकि, लस्सी पीने का सही समय जानना भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका सेवन दिन में, खासकर दोपहर के समय करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। दोपहर के भोजन के साथ लस्सी पीने से पाचन बेहतर होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। यह गर्मी के असर को कम करने में भी मददगार साबित होती है।

कुछ लोग रात के समय भी लस्सी पीते हैं, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं माना जाता। रात में इसका सेवन कुछ लोगों में पाचन से जुड़ी परेशानी या भारीपन की वजह बन सकता है। इसलिए इसे दिन के समय ही पीना बेहतर विकल्प माना जाता है। दिन में लस्सी का सेवन फायदेमंद होता है। खासतौर पर दोपहर में इसका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ देता है।

--आईएएनएस

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