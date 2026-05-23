शरीर के लिए खतरे का संकेत है बार-बार थकान और सुस्ती, अनदेखी पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग लगातार थकान और सुस्ती महसूस करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह सामान्य बात है, लिहाजा कई बार चीनी पानी पीकर या नींद लेकर लोग इस आने वाली बड़ी समस्या की अनदेखी कर देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बार-बार होने वाली थकान और सुस्ती शरीर की ओर से दिए गए खतरे के संकेत हो सकते हैं। अगर इसे अनदेखा किया गया तो यह आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, बार-बार थकान महसूस होना अक्सर मोटापे और इससे जुड़ी अन्य बीमारियों का शुरुआती संकेत होता है। इससे शरीर धीरे-धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।

जब शरीर में वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ता है, तो शरीर के अलग-अलग अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और व्यक्ति पूरे दिन थका-थका सा महसूस करता है। खराब खानपान, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव और अनियमित नींद भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं।

यदि आपको भी ये समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ आदतों के साथ बचाव किया जा सकता है। एनएचएम लोगों को सलाह देता है कि थकान को सामान्य न मानें और इसके कारण का पता लगाएं। कुछ सरल आदतें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि छोटी-छोटी स्वस्थ आदतें अपनाकर हम बड़े रोगों से बच सकते हैं। अगर थकान के साथ-साथ वजन बढ़ना, सांस फूलना या भूख न लगना जैसे लक्षण भी दिखें तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। समय रहते ध्यान देने से गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है।

नमक का सेवन कम करें, ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और थकान का कारण बनता है, तेल-घी कम इस्तेमाल करें और कम तेल वाला संतुलित भोजन लें। चीनी सीमित मात्रा में लें, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन मोटापा और डायबिटीज को न्योता देता है। रोजाना व्यायाम करें, इसके लिए कम से कम 30-45 मिनट पैदल चलना, योग या कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें। गर्मियों में खासकर पानी ज्यादा पीएं। डिहाइड्रेशन भी थकान का बड़ा कारण होता है।

--आईएएनएस

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